Son Dakika Haberleri: 90'LARCA ekibi seyircili son provası için sahnedeydi!

90'LARCA ekibi seyircili son provası için sahnedeydi!

3 dakika önce

90'lı yılların 90'lılar tarafından yorumlandığı ve sahnelendiği 90'LARCA şovu, son provasını yakın dostlarına ve basına açtı.

90'LARCA ekibi seyircili son provası için sahnedeydi!, System.String[]

Mask Live Pera sahnesinde, iki saat boyunca 90'lı yıllara damgasını vurmuş dansları, dizileri, önemli isimleri hatırlayan, hatırlatan gençler, o döneme damgasını vurmuş, yerli yabancı şarkıları da yorumladı. Sezen Aksu'dan Tarkan'a, Yonca Evcimik'ten, Emel'e, Ricky Martin'e o dönemin unutulmaz isimleri yad edildi.

Genç yetenekler sahnede parladı!

Tiyatro ve müzik sektörünün dikkat çeken gençlerini bir araya getiren projede, birbirinden başarılı sekizgenç isim yer alıyor. Her biri ayrı yetenekli 90'lı gençler, içine doğdukları zamanı harika performanslarıyla yeniden yorumladı, yeniden yaşattılar.

Projenin yönetmen koltuğunda, daha önce Tarkan, Nazan Öncel, Hadise, Feridun Düzağaç, Mirkelam, Atiye gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapmış olan Süheyl Atay oturuyor.Şovu kaleme alan isim ise müzik yazarı Yavuz Hakan Tok.

90'LARCA şovu 12 Nisan Cuma akşamı kapılarını müzikseverlere açıyor. Mask Live Pera'daki gösteri saat 22:00'de başlayacak...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:59 Kaynak: Bültenler

Sezen Aksu, Ricky Martin, Yonca Evcimik, Tarkan, Güncel
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