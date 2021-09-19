Üye Girişi
90'ları günümüze taşıyan bakkal - Son Dakika

90'ları günümüze taşıyan bakkal

19.09.2021 09:29
90'ları günümüze taşıyan bakkal, System.String[]

Balıkesir'de yaklaşık 50 yıldır aynı yerde ve aynı şekilde mahalle halkına hizmet veren Ahmet Bakkal, 90'ları günümüze taşıyor.

Balıkesir'de yaklaşık 50 yıldır aynı yerde ve aynı şekilde mahalle halkına hizmet veren Ahmet Bakkal, 90'ları günümüze taşıyor. Kredi kartı geçmeyen bu bakkal sadece nakit ve veresiye sistemiyle çalışıyor.

Karesi ilçesi Kızpınar Mahallesi'nde bulunan Ahmet Bakkal, 1974 yılından beri mahalle halkına hizmet vermeye devam ediyor. Eski tip tartısı ile 90'lı yılları hatırlatan bu bakkal günümüz şartlarında müşteri bulmakta sıkıntı çekiyor. Özellikle süpermarketlerin çoğalmasıyla birlikte müşteri kaybettiğini ifade eden Bakkal Ahmet Baygül, dükkanını işletme sıkıntı çektiğini belirtti. Ahmet Bakkal, diğer marketler gibi kredi kartı ile satış yapmadığını, sadece nakit ve veresiye sistemi ile çalıştığını söyledi. Baygül, "Süpermarketlerin çevremizde çoğalması bizim işlerimizi etkiliyor. Bu yüzden de satışlarımız kısıtlı. Kızpınar Mahallesi'nde bir Ahmet Bakkal kaldı. Diğer arkadaşlarımız dükkanlarını hep kapattı. Ben de elimden geldiği kadar idare etmeye çalışıyorum. Süpermarketler çoğaldığı için işlerimiz düşmüştü. Ama mahalledeki komşularımız alışverişlerini benden yapıyorlar. Sen de gidersen biz zahmet çekeriz diyorlar. Dükkanımda bankalar ile anlaşmamız yok, sadece nakit çalışıyoruz. Onun dışında bir de eş, dost ve komşulara veresiye veriyoruz. Veresiye yazdıran çok oluyor. İhtiyacı olanlar aylık olarak yazdırıyor. Onlara da devam ediyoruz. Mahallemizde önceden çocuklar çok fazlaydı. Çocuk oyuncakları falan fazla satıyorduk. Ama şuanda mahallemizde sadece yaşlılar var" dedi.

"İhtiyaç sahibi herkese yardım eder"

Kızpınar Mahallesi sakinlerinden Cengiz Özorak ise Ahmet Bakkal'ın ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "69 yaşındayım, Balıkesir'de herhalde böyle bir bakkal yoktur. Benim bildiğim kadarıyla 50 yıldır bu bakkal dükkanı var. Benim çocukluğumda burası otobüs durağıydı. Otobüs durağında Ahmet ağabeyim mantar satardı. Onunla başladı, şu anda bu dükkanı bu hale getirdi. Burada da ihtiyaç sahibi herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Allah ondan razı olsun." - BALIKESİR

90'ları günümüze taşıyan bakkal
90'ları günümüze taşıyan bakkal
90'ları günümüze taşıyan bakkal
90'ları günümüze taşıyan bakkal
90'ları günümüze taşıyan bakkal
90'ları günümüze taşıyan bakkal
90'ları günümüze taşıyan bakkal
90'ları günümüze taşıyan bakkal
90'ları günümüze taşıyan bakkal

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 90'ları günümüze taşıyan bakkal - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanlar içinde kalan Merih Demiral, bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuz hakeme isyan etti 09:27 Kanlar içinde kalan Merih Demiral, bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuz hakeme isyan etti 09:23 "Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var 07:46 ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var
İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti 00:43 İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu 00:15 Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim 23:23 Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim
Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım 22:03 Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı 17:59 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı

Son Dakika Haberleri
09:29 Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi
09:23 Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi
09:22 "Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı
09:07 Pentagon'dan itiraf etti! Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili: Korkunç bir hata yaptık
18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
18:30 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
Pentagon'dan itiraf etti! Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili: Korkunç bir hata yaptık Pentagon'dan itiraf etti! Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili: Korkunç bir hata yaptık         
09:07
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktoru tekme tokat dövdü! Korku dolu anlar kamerada         
04:16
Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı         
00:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği         
00:09
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu         
19:49
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar         
12:31
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor         
23:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 09:33:41. #1.13#
SON DAKİKA: 90'ları günümüze taşıyan bakkal - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement