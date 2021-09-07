90'ların Ortası Filmi - Son Dakika

Stevie 13 yaşında bir çocuktur ve 90'lı yıllarda Los Angeles'ta yaşamaktadır. Yaz mevsiminde okulun tatile girmesiyle birlikte bol bol bisiklet sürme şansı yakalayan Stevie, ergenliğinin ilk aşamalarındadır. Sorunlu bir aile hayatı olan Stevie, bağımsızlığını bir türlü kazanamayan bekar annesi ve şiddete meyilli ağabeyi ile yaşamaktadır. Okulunda ise maddi durumları daha iyi olan arkadaşları tarafından hor görülmektedir. Özgürlük alanı kalmayan genç delikanlı, yaz tatili boyunca huzursuz evi ve Motor Avenue kaykay dükkanında tanıştığı yeni arkadaş grubu arasında gidip gelir. Bu süreçte sınıf, ırk ve ayrımcılık hakkında bazı zorlu dersler alacaktır.

Yönetmen: Jonah Hill

Senaryo: Jonah Hill

Oyuncular: Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges, Na-kel Smith, Olan Prenatt, Gio Galicia, Ryder McLaughlin, Alexa Demie, Fig Camila Abner, Liana Perlich, Ama Elsesser, Judah Estrella Borunda, Mecca Allen, Aramis Hudson, Sonny Greenback, Del the Funky Homosapien, Chad Muska, Donovon Piscopo, Kevin White, Aaron Meza, Rick Howard, Chico Brenes, Donny Barley, Harmony Korine, Jahmin Assa

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Mid90s

Yapımcı Firma: A24

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 07.09.2021

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