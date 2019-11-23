90'ların unutulmaz şarkıları
6 saat önce
Kabarede Arda Aydın'a Mert Yavuzcan ve Anıl Altınöz eşlik ediyor.
Kabarede Arda Aydın'a Mert Yavuzcan ve Anıl Altınöz eşlik ediyor. Üç oyuncu 2.5 saatlik gösteri boyunca 90'lı yılların unutulmaz 21 şarkısının yeni verisyonlarını seslendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19
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