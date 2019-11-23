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90'ların unutulmaz şarkıları

6 saat önce

Kabarede Arda Aydın'a Mert Yavuzcan ve Anıl Altınöz eşlik ediyor.

90'ların unutulmaz şarkıları, System.String[]

Kabarede Arda Aydın'a Mert Yavuzcan ve Anıl Altınöz eşlik ediyor. Üç oyuncu 2.5 saatlik gösteri boyunca 90'lı yılların unutulmaz 21 şarkısının yeni verisyonlarını seslendiriyor.

Aydın, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19 
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