90'larındaki Normandiya Çıkarması gazileri paraşütle atlayış yaptı
1 saat önce
90'larındaki Normandiya Çıkarması gazileri paraşütle atlayış yaptı
Normandiya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:38
Çıkarması gazileri çıkarmanın 75. yıl dönümünde Fransa
'da paraşüt atlayışı yaptı. 90'lı yaşlarındaki gaziler D-Day anısına anlamlı günde Normandiya semalarında bir araya geldi.
95 yaşındaki Harry Read ve 94 yaşındaki John Hutton, 6 Haziran
1944'teki Müttefik operasyonunun bir parçası olarak gösterdikleri cesareti yıllar sonra yineledi.
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