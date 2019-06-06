Son Dakika Haberleri: 90'larındaki Normandiya Çıkarması gazileri paraşütle atlayış yaptı
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90'larındaki Normandiya Çıkarması gazileri paraşütle atlayış yaptı

1 saat önce

90'larındaki Normandiya Çıkarması gazileri paraşütle atlayış yaptı

90'larındaki Normandiya Çıkarması gazileri paraşütle atlayış yaptı, System.String[]
Normandiya Çıkarması gazileri çıkarmanın 75. yıl dönümünde Fransa'da paraşüt atlayışı yaptı. 90'lı yaşlarındaki gaziler D-Day anısına anlamlı günde Normandiya semalarında bir araya geldi.

95 yaşındaki Harry Read ve 94 yaşındaki John Hutton, 6 Haziran 1944'teki Müttefik operasyonunun bir parçası olarak gösterdikleri cesareti yıllar sonra yineledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:38 
Fransa, Normandiya, Dünya
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