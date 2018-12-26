Son Dakika Haberleri: 90'lı Yaşlarını Sürenler Üzerinde Araştırma: Makul Miktarda Alkol ve Kahve İçenler 'Daha Uzun...
BBC

90'lı Yaşlarını Sürenler Üzerinde Araştırma: Makul Miktarda Alkol ve Kahve İçenler 'Daha Uzun...

10 dakika önce

ABD'de California Üniversitesi'nde 90'lı yaşlarının üzerindeki 1600 kişi üzerinde yapılan araştırmada, makul miktarlarda kahve ve alkollü içki tüketenlerin, her ikisini de içmeyenlere kıyasla daha uzun yaşadıkları sonucuna varıldı.

90'lı Yaşlarını Sürenler Üzerinde Araştırma: Makul Miktarda Alkol ve Kahve İçenler 'Daha Uzun..., System.String[]
ABD'de California Üniversitesi'nde 90'lı yaşlarının üzerindeki 1600 kişi üzerinde yapılan araştırmada, makul miktarlarda kahve ve alkollü içki tüketenlerin, her ikisini de içmeyenlere kıyasla daha uzun yaşadıkları sonucuna varıldı.

Araştırmada ayrıca, 70'li yaşlarında kilo fazlası olanların, bu yaşlarda normal ya da daha normalden az kilolu olanlara kıyasla daha uzun yaşadığı tespit edildi.

Üniversiteye bağlı Irvine Hafıza Bozuklukları ve Nörolojik Hastalıklar Enstitüsü'nün araştırması 2003 yılında başlatıldı.

Uzmanların altı ayda bir ziyaret ettiği deneklere nörolojik nöropsikolojik testler yapıldı.

Ayrıca, deneklerin beslenme ve aktivite alışkanlıkları, tıbbi geçmişleri, aldıkları ilaçlar ve birçok diğer konuda bilgileri toplandı.

Uzmanlar, deneklere bir dizi bilişsel ve fiziksel testler verildi.

Genel olarak deneklerin nasıl bu kadar uzun yaşayabildiğinin tespit edilmeye çalışıldığı araştırmada varılan başlıca sonuçlar ise şöyle;
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:01 

Amerika Birleşik Devletleri, California Üniversitesi, Sağlık
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