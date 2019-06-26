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90'lı yılların efsane sanatçısı Ege, Bodrum'da yeni kitabını tanıttı

37 dakika önce

90'lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Ege, "Asil Dede'nin Düğünü" adlı ikinci kitabının tanıtımını Bodrum'da yaptı.

90'lı yılların efsane sanatçısı Ege, Bodrum'da yeni kitabını tanıttı, System.String[]
90'lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Ege, "Asil Dede'nin Düğünü" adlı ikinci kitabının tanıtımını Bodrum'da yaptı.

Uzun süredir ekranlardan uzak yaşayan ünlü sanatçı Ege, Bodrum'da bir otelde düzenlenen etkinlikte kitabını sanatseverlerle buluşturdu. Kitap gelirlerini Sağlık Vakfı'na bağışlayan ünlü sanatçı 3'üncü kitabı için ise çalışmalara başladığı müjdesini verdi. 1995 yılında müzik hayatına başlayan ve 9 albüm 5 single çıkaran Ege, ilk kitabı "İsyan"ı ise 2017 yılında okuyucularla buluşturmuştu.

Tanıtım öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Ege, Bodrum engelliler sağlık vakfına kitap gelirlerini bağışladığını ifade ederek, "Kitabın özeti iyilikte ve güzellikte birleşmek. Çünkü Anadolu'da kadim topraklarda yaşıyoruz. Kitabın gelirlerini engelliler vakfına bağışladığım için çok mutluyum. Üçüncü kitabımı da hazırlamaya başlıyorum" dedi.

Yoğun bir sahne temposu olduğunu sözlerine ekleyen Ege, "Harika ve yoğun geçiyor. Bodrum'da devam eden konserlerimiz var. Bu yaz beste yaparak ve konser vererek geçecek" şeklinde konuştu.

Ege'nin 2'nci kitabı olan "Asil Dede'nin Düğünü" adlı kitabında dünyadaki tüm canlılarla konuşan ve onların dilinden anlayan Asil Dede'nin hikayesi anlatılıyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:49 Kaynak: İHA
Bodrum, Ege, Magazin
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