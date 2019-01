90'lı Yılların Şarkıları Seviliyor Çünkü..."

Şarkıcı Mansur Ark, 90'lı yıllara ait şarkıların yeniden popüler olması üzerine "O zaman 10 yaşında olanlar şu an iş sahibi olmuş, çoluk çocuğa karışmış. Bu şarkılar onlara gençliklerini, çocukluklarını hatırlatıyor" sözleriyle açıkladı. 90'lı yılların en önemli şarkıcılarından biri olan Mansur Ark, neşeli şarkıları ve eğlenceli danslarıyla zamanın parlayan isimlerinden oldu. 'Maalesef', 'Yarim', 'Sana Demedim mi', 'Gazla Gitsin' gibi başarılı işlere imza atan Ark'ın şarkıları hala ezbere söyleniyor. Redbull 'un özel röportaj serisi 'Şimdi Neredeler'in son konuğu oldu."MÜZİĞE KASETÇİDE ÇALIŞARAK BAŞLADIM"Babasının Libya 'dan genç yaşta Mersin 'e göçtüğünü anlatan Mansur Ark, çocukluğundan beri smooth jazz, R&B, funk gibi müziğin çeşitli janralarıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Tarzını R&B olarak tanımlayan Ark, "Mersin'de partilerde DJ'lik yapıyordum, bir yandan kasetçide çalışıyordum. Müzik ve dansa yatkındım. 1987'de ilk eşimle tanışıp evlendim ve onunla Almanya 'ya gittim. Eniştem Almanya'da Sony Music'te pazarlama yöneticisiydi. B.G. The Prince of Rap, London Beat, London Boys'la tanıştım, onların partilerinde kimisine koreografi yaptım, kimisinin arkasında dans ettim. Ama şarkı yapmak yoktu henüz. Keyboard aldıktan sonra heyecanla şarkılar yapmaya başladım" dedi. Daha sonra eşinden ayrılan ve kendisini müziğe verdiğini belirten Ark, keşfedilme ve ilk albüm sürecini şu sözlerle anlattı: "Ablam aracılığıyla Bay Müzik şirketinden Naci Bayşu ile tanıştım. Almanya'dan Türkiye 'ye döndüm ve 1997'de ilk albümü çıkarttık.Tepkiler çılgın gibiydi, çok güzeldi"."MAALESEF'İN KLİBİ YAYINLANINCA SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDUM"Müziğinin yanı sıra sempatik tavırları ve eğlenceli danslarıyla da dikkat çeken Ark, ilk klibi 'Maalesef'in başarısındaki payını şöyle açıkladı: "Yaptığım tarz, kıyafetim, şarkının groove'unun bana verdiği enerji tamamen klibe yansıdı. Aslında bu ikinci klipti. Maalesef'e önce başka bir klip çekildi. İlkini beğenmedim ve daha kendim olduğuma inandığım bir klip çektik. Çok şükür çıkar çıkmaz insanlar da beğendi. Sokağa çıkamaz oldum. Her şey çok güzeldi. Bir şeyi beklemişsin, hayal etmişsin, plan yapmışsın ve öyle olmuş". Şarkının isminin çoğunluk tarafından 'İnadı Bırak' olarak bilindiğini söyleyen Ark, "Geliyor 'İnadı Bırak' diyor adam, 'Maalesef' diyorum, 'Abi ne maalesefi, süper olmuş' diyor, 'Yok şarkının ismi' diyorum" ifadelerini kullandı."MÜZİK HAFIZA İÇİN MIKNATIS GİBİ BİR ŞEY, 20-30 YIL ÖNCESİNE GÖTÜRÜR"Ünlü şarkıcı, günümüzdeki 90'lar şarkılarının yeniden revaçta olmasını ile ilgili "O zaman 10 yaşında olanlar şu an iş sahibi olmuş, çoluk çocuğa karışmış. Bu şarkılar onlara gençliklerini, çocukluklarını hatırlatıyor. Müzik de öyle yapışkan bir şeydir. Hafıza için mıknatıs gibi, koku gibi bir şey. Bir anda seni 20-30 yıl öncesine götürüyor. Tabii ki en güzel zamanları o insanların. Sorumlulukların olmadığı keyifli bir dönemi hatırlatıyor" dedi. Daha sonra dizilerde, reklamlarda ve filmlerde rol almaya başlayan Ark, 1999 yılında 'Öğrendim' isimli ikinci albümünü yayınladı. Ark, ilk albümde elde ettiği başarıyı diğer albümlerinde yineleyemese de sahne hayatına aktif olarak devam ediyor.(İHA)