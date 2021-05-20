"90'lık çınar elinde Türk Bayrağı'yla yalın ayak koştu" - Son Dakika

19 Mayıs coşkusu yaş dinlemedi!

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli'nin halkı selamlama turunda marşların sesini duyan 90 yaşındaki Emirzade Tekin, ayağına ayakkabısını giymeden evinden çıktı. Yalın ayak bir şekilde konvoya koşan Tekin'e, Lüleburgaz Belediyesi zabıta personeli Türk Bayrağı verirken, Tekin şanlı bayrağı coşkuyla salladı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 102'nci yıl dönümünde 90'lık çınar Emirzade Tekin herkesi duygulandırdı. Lüleburgaz Belediyesi'nin sesli araçla marşlar eşliğinde gerçekleştirdiği şehir turunda herkesin gözlerini yaşartan görüntü ortaya çıktı.

Elinde al yıldızlı bayrak!

Lüleburgaz'da yaşayan 90 yaşındaki Emirzade Tekin, konvoyun geçtiğini duyunca oğluyla birlikte hemen dışarı çıkmak istedi. Yüreği vatan aşkıyla yanıp tutuşan yaşlı kadın, konvoya yetişebilmek için ayakkabılarını dahi giymedi. Elinde bastonuyla yalın ayak koşan 90'lık çınar duygulandırırken, Lüleburgaz Belediyesi zabıta personeli Tekin'e Türk Bayrağı verdi. Bir elinde baston diğer elinde Türk Bayrağı ve ayakları yalın ayak koşan Tekin, şanlı bayrağı dalgalandırarak konvoyu selamladı. 90'lık çınar Tekin'in bu davranışı ise herkesi duygulandırdı.