90'lık Fatma nine bez parçalarından oyuncak yaparak geçiniyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bez parçalarından hayvan figürlü oyuncak ve süs eşyaları yapan 90 yaşındaki Fatma Varol, çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor.

Horsunlu Mahallesi'nde yaşayan 1929 doğumlu Fatma Varol, eşiyle 1997 yılına kadar çobanlık yapıp geçimini sağladı. Aynı yıl eşini kaybeden Varol, çobanlığı bıraktı.

Bir süre ev işleriyle uğraşan, resim yaparak zaman geçiren Varol, çocukluğunda yaptığı oyuncak bebekleri hatırlayarak yıllarca güttüğü hayvanların maketlerini yapmayı denedi.

Bez parçalarını bir araya getirip hayvan figürlerine göre diken Fatma nine, yaptığı oyuncak ve süs eşyalarını çevresindekilere hediye etti.

Bir süre sonra satış için sipariş almaya başlayan, evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Fatma Varol, Aydın'ın yanı sıra farklı kentlerden gelen taleplere yanıt vermeye başladı.

"Geçtim başına yaptım"

Fatma ninenin ürünleri, Kuyucak Belediyesine ait Göz Nurum El İşi Çarşısı'nda da vatandaşların beğenisine sunuldu.

AA muhabirine açıklama yapan Fatma Varol, okulda resminin çok iyi olduğunu, oyuncak bebekler yaptığını, o dönemde bu işlerle geçimini sağlamak istediğini ancak hayat şartlarının buna izin vermediğini anlattı.

Ömrünün yarısından fazlasını çobanlık yaparak geçirdiğini, 2005 yılından bu yana da güttüğü hayvanların maketlerini yapmaya başladığını anlatan Varol, "Zamanında koyun, keçi, inek güttük. Onlar aklıma geldi. Yapabilir miyim acaba diye düşündüm, yapmaya başladım. Geçtim başına yaptım. Okulda resmim ve el becerim çok iyiydi. Oyuncaklar yapar, çocuklara dağıtırdım. Şimdi hayvan maketlerini yapıp satarak küçük de olsa gelir sağlıyorum kendime" diye konuştu.

"Yerimde duramıyorum"

Bir şeylerle uğraşmaktan keyif aldığını, boş oturmayı sevmediğini dile getiren Varol, sağlığı el verdiğince elinden iğne ipliği bırakmamaya gayret ettiğini ifade etti.

Maketlerini Sakarya, Afyonkarahisar, Manisa ve Denizli'ye de gönderdiğini kaydeden Varol, tek şikayetinin gözlerinin artık iyi görmemesi olduğunu anlattı.

"Başım ağrıyor bırakıyorum. Ne yapayım, yerimde duramıyorum, yapmaya devam ediyorum. Oturduğum yerde elime ne geçirirsem onu yapıyorum." diyen Varol, şunları söyledi:

"Çapaya gittim, orak biçtim, pamuk toplamaya gittim. Çalıştım kazandım. Hiç parasız kalmadım. Çalışmazsan aç kalırsın. Çalışan kuş karnını doyurur. Çalışmayana ekmek yok. Yavrularım, torunlarım hepsi çalışsın. Çalışmak önemli, ölesiye çalışacaksın."