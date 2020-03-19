Son Dakika › Güncel › 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı - Son Dakika
90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki ışıklandırmayla koronavirüs uyarısı
6 saat önce
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolapla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.
Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği dönme dolaba kırmızı zemin üzerine beyaz renkle, "Evde kal Türkiye" ışıklandırması yapıldı.
Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen uyarı vatandaşların da dikkatini çekti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:29 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli