90 parça ahşap oyma koleksiyonunu satışa çıkardı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Kazım Ardıç, yıllardır biriktirdiği el işçiliği ile yapılmış ahşap oyma eserlerini elden çıkartıyor.

Ahmet Rüstem Gözübüyük tarafından yapılan el oyması ahşap tablo ve süs eşyalarını biriktiren Kazım Ardıç, 90 parçadan oluşan bu koleksiyonunu satışa çıkardı. Hat yazılardan hayvan figürlerine, farklı süs eşyalarından biblolara kadar çeşitli eserlerden oluşan koleksiyonun toplam fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi. Tek tek ürünleri satarak koleksiyonu bozmayı düşünmediğini belirten Kazım Ardıç, ürünlerin tamamının özel bir işçilikten geçtiğini anlattı.

Uzun yıllardır bu eserleri biriktirdiğini ve ilgilenemediği için elden çıkartacağını anlatan Kazım Ardıç, "Eserlerin tamamı her hangi bir makine kullanılmadan üretildi. El oymacılığı ile yapılıyor. Bunlar aynı ustanın koleksiyonu. 90 parçadan oluşan bu koleksiyon bozmadan hepsini elden çıkartmak istiyorum. Bu kadar eseri bir araya toplamak da zor. Hepsi için 10 bin dolar diyorum. Bu da en alt fiyat. Çünkü kendi yaptırdığımın yarısı fiyatı istiyorum. Sanatkar arkadaşımıza destek olmak için ben hepsini birden aldım. Burada beraber sergileriz dedim" diye konuştu.

30 ile 45 gün arasında bir ürünün çıktığını sözlerine ekleyen Ardıç, "İşçiliği zor olan ürünler var. Sipariş veren olursa yapacak. Bu eserleri yapan kişi Ahmet Rüstem Gözübüyük'tür. Şu anda Bodrum'a bir sanat için gidiyor. Orada kurumuş bir ağaç varmış, onu işleyip eser haline getirecek" dedi.

(Mehmet Buldu - İlkay Altay - İHA)