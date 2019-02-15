Son Dakika Haberleri: 90 Yaşında Hayatını Kaybeden Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

90 Yaşında Hayatını Kaybeden Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Tokmak, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

90 Yaşında Hayatını Kaybeden Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Tokmak, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

90 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Tokmak, Ankara'da hayatını kaybetti. Tokmak'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirilerek Tahtalı Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tokmak'ın ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı olan Tokmak'ın naaşı askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Harput'a götürülen Tokmak'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

Ankara, Elazığ, Kore, Güncel
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