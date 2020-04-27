90 yaşında korona virüsünü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

İstanbul'da korona virüs testi pozitif çıkan ve aynı zamanda tansiyon rahatsızlığı ile anemisi olan 90 yaşındaki Durmuş Karagöl , virüsü yendi. Özel bir hastanede 17 gündür tedavi gören Karagöl, 90 yaşına 11 Nisan'da hastanede bastı. Doğum günü tedavi gördüğü sürece denk gelen Karagöl, için taburcu olmadan hemen önce hastane odasında pasta kesildi. Pasta kesilmesinin ardından 90 yaşındaki Durmuş Karagöl alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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