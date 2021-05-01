90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti - Son Dakika

Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, 2 ay içerisinde hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.

Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Karalar Mahallesinde açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, okuma - yazma için kursa katıldı. 7 çocuk 19 torun sahibi 90 yaşındaki İsmi Kaya, mahalleye açılan kursa katılarak okuma yazma öğrendi. Maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemediğini anlatan Kaya, köyüne açılan kursa katılarak 2 ayda hem okumayı hem yazmayı öğrendi. Okula gidemediği için kendini hep eksik hissettiğini ve okumaya her zaman merakı olduğunu söyleyen İsmi Kaya; "Öğrenmenin okumanın yaşı yok. Adımı soyadımı yazmak yazılanı okumak çok güzel. Anlatıyorum ama yaşamak lazım, hoş bir durum" dedi. - DENİZLİ