90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti - Son Dakika

90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti

01.05.2021 07:32
90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti, System.String[]

Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, 2 ay içerisinde hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.

Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, 2 ay içerisinde hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.

Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Karalar Mahallesinde açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, okuma - yazma için kursa katıldı. 7 çocuk 19 torun sahibi 90 yaşındaki İsmi Kaya, mahalleye açılan kursa katılarak okuma yazma öğrendi. Maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemediğini anlatan Kaya, köyüne açılan kursa katılarak 2 ayda hem okumayı hem yazmayı öğrendi. Okula gidemediği için kendini hep eksik hissettiğini ve okumaya her zaman merakı olduğunu söyleyen İsmi Kaya; "Öğrenmenin okumanın yaşı yok. Adımı soyadımı yazmak yazılanı okumak çok güzel. Anlatıyorum ama yaşamak lazım, hoş bir durum" dedi. - DENİZLİ

90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti
90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti
90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti

Karalar, Çivril, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti - Son Dakika


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