90 yaşındaki adam kendini tüfekle vurdu
1 saat önce
Bilecik'te kendini tüfekle vurarak intihar eden yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:10 Kaynak: İHA
'te kendini tüfekle vurarak intihar eden yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İddialara göre, Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde ikamet eden İlyas Erat (90) girdiği bunalım sonucu evindeki tüfeği göğüs bölgesine dayayarak ateşledi. Kanlar içinde yere düşen yaşlı adamı tüfeğin sesini duyan yakınları buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan 90 yaşındaki adam hemen ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - BİLECİK
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