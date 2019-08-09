Son Dakika Haberleri: 90 yaşındaki adam kendini tüfekle vurdu
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90 yaşındaki adam kendini tüfekle vurdu

1 saat önce

Bilecik'te kendini tüfekle vurarak intihar eden yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

90 yaşındaki adam kendini tüfekle vurdu, System.String[]
Bilecik'te kendini tüfekle vurarak intihar eden yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddialara göre, Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde ikamet eden İlyas Erat (90) girdiği bunalım sonucu evindeki tüfeği göğüs bölgesine dayayarak ateşledi. Kanlar içinde yere düşen yaşlı adamı tüfeğin sesini duyan yakınları buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan 90 yaşındaki adam hemen ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - BİLECİK
Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:10 Kaynak: İHA
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