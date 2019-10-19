Son Dakika Haberleri: 90 yaşındaki çınar terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor
Son Dakika Yerel 90 yaşındaki çınar terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor

90 yaşındaki çınar terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor

1 saat önce

90 yaşındaki çınar terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyorZONGULDAK - Devrek'te terzilik mesleği yapan 90 yaşındaki çınar Ahmet Esen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

90 yaşındaki çınar terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor

ZONGULDAK - Devrek'te terzilik mesleği yapan 90 yaşındaki çınar Ahmet Esen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 70 yıldan bu yana terzilik yapan 90 yaşındaki Ahmet Esen isimli terzi ustası ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Esen, Devrek şehir merkezindeki küçük dükkanında mesleğini icra etmeye çalışıyor. Uzun yıllar geçmesine rağmen halen işini severek yaptığını ve işinden memnun olduğunu ifade eden Ahmet Esen, "Bu mesleğe çok küçük yaşlarda başladım ve bu dükkanı da 1948 yılında açtım. Baba mesleği kasaplık ama ben bu mesleği tercih ettim. Eskiden bu işin bir değeri vardı gerçi bizim zamanımızda takım elbise falan yoktu daha sonra yapılmaya başlandı takım elbiseler falan. Uzun yıllar oldu takım elbise dikmeyeli teknoloji ile birlikte bizim sanat da bitti. Ben buraya zaman geçirmek için geliyorum. Vatandaşların söküğünü, yırtığını dikiyorum yaşım ilerledi ama hala ipliği iğneye saplıyorum. Makinemi çalıştırabiliyorum" diye konuştu.

90 yaşındaki çınar terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor

Ahmet Esen, Zonguldak, Devrek, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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