Son Dakika Haberleri: 90 Yaşındaki İş Adamı Demir Karamancı Oyunu Kullandı

90 Yaşındaki İş Adamı Demir Karamancı Oyunu Kullandı

15 dakika önce

- 90 yaşındaki iş adamı Demir Karamancı oyunu kullandıİSTANBUL - İstanbul'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

- 90 yaşındaki iş adamı Demir Karamancı oyunu kullandı

İSTANBUL - İstanbul'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. 90 yaşındaki iş adamı Demir Karamancı da oyunu kullandı.
İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklar saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıldı. Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu'na gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi devam ederken, Karamancı Holding kurucusu ve onursal başkanı 90 yaşındaki iş adamı Demir Karamancı da yürüteciyle oy kullanmaya geldi. 2233 numaralı sandıkta oyunu veren Karamancı, oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

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