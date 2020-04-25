90 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

90 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

DİYARBAKIR'da, tedavi gördüğü hastanede 10 günde koranavirüsü yenen 90 yaşındaki Cemile Kılıç, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

DİYARBAKIR'da, tedavi gördüğü hastanede 10 günde koranavirüsü yenen 90 yaşındaki Cemile Kılıç, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde oturan 8 çocuk annesi Cemile Kılıç'ın, ziyaret ettiği bir yakınında koronavirüs tespit edildi. 15 Nisan'da rahatsızlanan Kılıç'ın ailesi, koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Eşme Mahallesi'ne gelen sağlık görevlileri, Kılıç'ı ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde kurulan Pandemi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, Kılıç'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 10 günde koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları taburcu olan Kılıç'ı alkışlar eşliğinde evine uğurladı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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