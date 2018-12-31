90 Yaşındaki Kadın, Evinde Çıkan Yangında Öldü
50 dakika önce
MANİSA'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Emine Şengül, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Salihli
ilçesinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Emine Şengül, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Adala
Mahallesi'nde yalnız yaşayan, 4 çocuk annesi Emine Şengül'ün evinde bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şengül'ün bakımıyla ilgilenen bakıcı eve geldiğinde yangını fark etti ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri alevlere müdahala ederken sağlık ekipleri, Şengül'ü dışarı çıkardı. Ancak Şengül'ün dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.
Emine Şengül'ün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi
morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Jandarma
, soruşturma başlattı.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:13 Kaynak: DHA
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