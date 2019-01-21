90 Yaşındaki Kore Gazisi Hayatını Kaybetti
8 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Ahmet Demirtaş, son yolcuğuna uğurlandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Ahmet Demirtaş, son yolcuğuna uğurlandı.
90 yaşındaki gazi Demirtaş'ın cenaze namazı kılındıktan sonra askeri törenle Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gazinin cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoglu ve askeri erkan katıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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