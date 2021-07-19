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90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü dededen öğrencilere tarih söyleşisi - Son Dakika

90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü dededen öğrencilere tarih söyleşisi

19.07.2021 09:45

90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü dededen öğrencilere tarih söyleşisi Muş'ta, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında, öğrencilerle bir araya gelen 90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü Kaya, 1950 yılındaki askerlik anılarını anlattı.

90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü dededen öğrencilere tarih söyleşisi

MUŞ - Muş'ta, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında, öğrencilerle bir araya gelen 90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü Kaya, 1950 yılındaki askerlik anılarını anlattı.

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında, etkinliklerini sürdürüyor. Merkeze bağlı Yeşilce İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Tarih Söyleşileri' adı altında gazi Hüsnü Kaya öğrencilerle buluştu. Burada 1950 yılındaki askerlik anılarını anlatan Kaya, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak onların merakını giderdi. İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve Şube Müdürü İsmail Arslan'ın da katılım sağladığı program, öğrencilere çeşitli tarih konularının anlatılması ve soru cevap kısmıyla sona erdi.

Gazetecilere projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Enver Kıvanç, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un başlattığı 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında 2 aylık yaz tatili süreci içerisinde çocukların eğitimde eksik kalan yönlerini gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin çabalarıyla 'Tarih Söyleşileri' etkinliği adı altında 1932 doğumlu Kore Gazisi Hüsnü Kaya'yı çocuklarla buluşturduklarını kaydeden Kıvanç, "Burada aslında sözlü bir tarih çalıştayı yapıldı. Okulumuzun bahçesinde, çocuklarımız ağaç gölgesinde Kore gazimizle sohbet yaptılar. Burada asıl amacımız her Türk vatandaşına devlet tarafından verilen görevi aksatmadan, gözünü kırpmadan yerine getirmesi olayıdır. Bizim amacımız sonraki kuşaklara düşen görevleri, yeri ve zamanı geldikçe gözünü kırpmadan yerine getirmeleri hususunda çocuklarımızı bilinçlendirmektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

8. sınıf öğrencisi Eymen Azbay ise "Dedemiz bize Kore'deki askerlik anılarını anlattı. Ondan çok iyi tavsiyeler aldık. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bir daha olsa bir daha yeniden dinleriz" diye konuştu.

90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü dededen öğrencilere tarih söyleşisi
90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü dededen öğrencilere tarih söyleşisi
90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü dededen öğrencilere tarih söyleşisi
90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü dededen öğrencilere tarih söyleşisi

milli eğitim bakanlığı, Hüsnü Kaya, Kore, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 90 yaşındaki Kore Gazisi Hüsnü dededen öğrencilere tarih söyleşisi - Son Dakika


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