90 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
13 saat önce
Batman'da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Mecit Yılmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:29 Kaynak: İHA
'da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore
Gazisi Mecit Yılmaz
, törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gercüş
ilçesine bağlı Çiçekli
köyünde yaşayan son 4 sene ise Batman'da çocuklarının yanında kalan Kore Gazisi Mecit Yılmaz vefat etti. Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyündeki törene devlet erkanı ve köylüler katıldı. Yılmaz'ın cenazesi doğup büyüdüğü Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi. - BATMAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz
Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Partisine HDP Talimatı: Bu Algıyı Kırın