Son Dakika Haberleri: 90 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

90 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

13 saat önce

Batman'da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Mecit Yılmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

90 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Batman'da hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Mecit Yılmaz, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşayan son 4 sene ise Batman'da çocuklarının yanında kalan Kore Gazisi Mecit Yılmaz vefat etti. Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyündeki törene devlet erkanı ve köylüler katıldı. Yılmaz'ın cenazesi doğup büyüdüğü Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:29 Kaynak: İHA
Gercüş, Mecit Yılmaz, Batman, Kore, Güncel
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