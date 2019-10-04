90 yaşındaki Ümmühan nine için evine özel yol

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolu bozuk olduğu için evine gitmekte zorlanan 90 yaşındaki Ümmühan nine için yolu betonlayıp ulaşımı kolaylaştırdı.



Alanya Belediyesi, Yalçı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Ümmühan Canseven' in evinin yolunu betonlayarak rahat bir ulaşım sağladı.



Yalçı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Ümmühan Canseven'in evin yolunun bozuk olduğu ve zorlandığını iletmesi üzerine yol talebini değerlendiren ekipler, Ümmühan ninenin ulaşımda zorluk yaşadığı yolu betonladı. Yol çok bozuk olduğu için evine gidip gelmekte zorluk çeken Ümmühan ninenin yol çilesi son erdi. - ANTALYA