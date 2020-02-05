90 yıllık binanın merdivenleri çöktü - Son Dakika
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90 yıllık binanın merdivenleri çöktü

6 saat önce

HATAY'da yıllardır PTT hizmet binası olarak kullanılan tarihi binanın merdivenleri çöktü.

90 yıllık binanın merdivenleri çöktü, System.String[]

HATAY'da yıllardır PTT hizmet binası olarak kullanılan tarihi binanın merdivenleri çöktü. Merdivenlerde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.

Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki 90 yıllık binanın merdivenleri henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yıllardır PTT hizmet binası olarak kullanılan tarihi binanın çöken merdivenlerinde kimsenin olmaması ise olası can kaybı ve yaralanmayı önledi. Yetkililer merdivenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Merdivenlerin çökmesiyle binaya girişler yan tarafta bulunan başka bir kapıdan yapılmaya başlandı.

Binanın Fransızların Hatay'ı işgal ettiği dönemlerde yapıldığını kaydeden emekli eğitimci Hasan Abacı, kentin en güzel yerinde bulunan tarihi binada yaşanan çökmeden üzüntü duyduklarını kaydetti.


Cumhuriyet Meydanı, Antakya, Hatay, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:27 Kaynak: DHA
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