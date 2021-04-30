900 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi - Son Dakika

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesince 900 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Kısa süre önce Erzurum şubesi açılan Yeni Dünya Vakfı Ramazan Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut ve vakfın yönetim kurulu üyeleri bayram öncesinde hazırladıkları çocuk kıyafetlerini Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar'a teslim etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan YDV Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, Ramazan boyunca vakıftaki arkadaşlarıyla dezavantajlı gruplara destek olmaya gayret ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Şu an 48 koli 3-12 yaş grubu çocuk kıyafetini çocuklara dağıtılması için ilçe milli eğitim müdürümüze teslim ettik. Bu yardım çalışmamızla 900 çocuğun yüzünün tebessüm etmesini sağlarsak ne mutlu bize. Hediye kıyafetlerimizi yepyeni, ilk defa Narman'ın çocukları açmış olacak. Yardım ettiğimiz çocukların fotoğrafını paylaşmayı doğru bulmuyoruz. Bu nedenle hediyelerimizi, ilçedeki çocukları en iyi tanıyan öğretmen camiasına teslim ettik, onlar ihtiyaç sahibi aileleri ve çocukları tespit edeceklerdir. Ramazan boyunca yardım ve desteklerimiz sürecek inşallah. İnşallah en kısa zamanda da Afrika'da su kuyusu ve çeşme hayratımızı gerçekleştireceğiz. Bağışlarıyla vakfımıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyor, Narman İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Karapınar hocamıza da bu hayırlı hizmette bize yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz." - ERZURUM