900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı - Son Dakika

900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı

6 saat önce

Erzurum'da sahibinin elinden kaçan 900 kiloluk boğa trafiği birbirine kattı.

Erzurum'da sahibinin elinden kaçan 900 kiloluk boğa trafiği birbirine kattı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde kesimhaneye götürülmek üzere kamyonete yüklenmeye çalışılan yaklaşık bir tonluk boğa sahibinin elinden kaçarak Erzurum'un en işlek yollarından birisi olan D-260 karayoluna çıktı. Yola çıkan boğa panikleyerek araçların arasında sağa sola çarparak kaçtı.

Boğanın sahibi Necmi Bulut kızgın boğayı yakalamak için uzun süre uğraş verse de boğayı durdurmayı başaramadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri boğaya uyuşturucu iğne yaptı.

İğnenin etkisiyle yorulan boğayı sahibi üniversite kavşağında yakalamayı başardı. Ardından kızgın boğa, kamyonete yüklenerek kesimhaneye götürüldü.

(Sefa Tetik/İHA)

900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı

Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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