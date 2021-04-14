900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor

14.04.2021 13:51

900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor Temel çalışmasında dinamitle patlatma anları kamerada Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr.

900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor

Temel çalışmasında dinamitle patlatma anları kamerada

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Görevlisi Muhammet Ali Oruç:

"Şehir hastanesi bölgeye ve sağlık turizmine katkı sağlayacak"

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alan üzerinde inşaatına başlanan Samsun Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 1 milyar TL'ye mal olması planlanan hastane "sağlık kenti Samsun"un güçlü sağlık yapısına daha da güç katacak.

Devlet ve özel hastaneleriyle sağlık kenti olan Samsun'da yapımına başlanan Şehir Hastanesi'nin zemin çalışmaları devam ediyor. Ekipler zemin düzleme çalışması kapsamında patlayıcılar ile zemini düzlüyorlar. Hastanenin inşaatı yoğun bir şekilde sürerken birçok iş makinesinin çalıştığı alan havadan görüntülendi.

900 yataklı olacak hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. Tüm odaları tek yataklı olacak hastanede ayrıca 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi yer alacak.

"Yeni nesil bir hastane olacak"

Samsun Şehir Hastanesi inşaatı hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Görevlisi Muhammet Ali Oruç, "Şehir Hastanesi'nin yer teslimi yapıldıktan sonra çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Şu anda hafriyat ve zemin düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kısa zamanda bunları halledip, hastane inşaatına başlamayı istiyoruz. 900 yataklı Şehir Hastanemizin, Samsun'a bölgeye ve sağlık turizmine katkısı olacak. Çok nitelikli ve güzel bir hastane olacak. 900 yatak içerisinde 210 tane yoğun bakım yatağımız olacak. Bunların yanı sıra yanık yatağımız, paletli servis yataklarımız olacak, nitelikli özel doğum salonlarımız olacak. Bunlarla birlikte 40 tane ameliyathanesi olan ve ileri derecede teknik alt yapı ile donatılmış bir hastane görmüş olacağız. Şehir Hastanesi 2 büyük kule şeklinde olacak. 4 kolu olacak ve bu kolların her biri farklı hastaneler şeklinde olacak. Onkoloji hastanesi, kalp ve damar cerrahisi hastanesi, nöroloji- ortopedi hastanesi şeklinde planlandı. Sağlık Bakanlığı imkanları ile yapılacak bu hastanemiz yeni teknolojiler ile yeni nesil bir hastane olacak" dedi.

Mahalleli çok memnun

Atatürk Mahallesi Muhtarı Lütfü Tercanlı ise mahallelerine hastane yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah izin verirse burada 24 ay sonra yeni bir Şehir Hastanesi doğacak. Devletimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok hızlı şekilde çalışma yapıyorlar. Mahallemize hiçbir zarar vermeden titiz bir şekilde Samsun'un aynası olacak burası. Şu anda temel çalışmaları devam ediyor. Hastaneden dolayı çok memnunuz. Çevremize güzellik getireceğine de inanıyoruz. Yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor
900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor
900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor
900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor

İl Sağlık Müdürü, Şehir Hastanesi, Hastane, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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