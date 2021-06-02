903 can dostu Haybulans ile sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika

903 can dostu Haybulans ile sağlığına kavuşturuldu

903 can dostu Haybulans ile sağlığına kavuşturuldu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Haybulans,hasta ve yaralı sokak hayvanlarına umut olmayı sürdürürken, yılın ilk beş ayında 903 hayvana müdahalede bulunuldu.

903 can dostu Haybulans ile sağlığına kavuşturuldu

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AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Haybulans,hasta ve yaralı sokak hayvanlarına umut olmayı sürdürürken, yılın ilk beş ayında 903 hayvana müdahalede bulunuldu.

Daha fazla hayvana acil müdahalede bulunabilmek amacıyla Haybulans olarak adlandırılan 2'nci bir hayvan ambulansını daha hizmete sokan Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni de güçlendirmeye devam ediyor.

Hayvan dostu Kuşadası Belediyesi, sokaktaki can dostların yardımına koşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Haybulans aracı sayısını 2'ye yükselterek daha çok hasta ve yaralı hayvana ilk müdahalede bulunmaya başlayan Kuşadası Belediyesi'nin sokaktaki can dostlar için yürüttüğü çalışmalar hayvan severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası Belediyesi'nde görevli 2 veteriner hekim ile uzman personelin görev yaptığı tam donanımlı Haybulanslar ile 2021 yılının ilk 5 ayında toplam 4 bin 862 hasta veya yaralı sokak hayvanına ilk müdahalede bulundu. 856 hayvan ise İlk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. 7/24 esasına göre görev yapan tam donanımlı Haybulanslarda tıbbi ilk yardım malzemesinin dışında kafes, köpek taşıma sedyesi, yakalama sopası, kedi filesi ve kedi kafesi de yer alıyor.

Faaliyetleri Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliği içerisinde yürütülen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ise yeni yılın ilk 5 ayında toplam 903 sokak hayvanı getirildi. 297 hayvan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakıldı. 149'u köpek 27'si kedi olmak üzere toplam 176 hayvan ise sahiplendirildi. Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ayrıca 430 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 903 can dostu Haybulans ile sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika
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