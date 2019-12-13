91. Alt Güvenlik Komite toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki İran heyeti, Maku Valiliği toplantı salonunda bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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