91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Film" ödülüne "Green Book" adlı yapım layık görüldü.

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İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu