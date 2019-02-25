91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülünü "The Favourite" Filmindeki Rolüyle...
49 dakika önce
91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "The Favourite" filmindeki rolüyle Olivia Colman kazandı.
91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "The Favourite" filmindeki rolüyle Olivia Colman
kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:07 Kaynak: AA
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