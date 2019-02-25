Son Dakika Haberleri: 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülünü "The Favourite" Filmindeki Rolüyle...

91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülünü "The Favourite" Filmindeki Rolüyle...

49 dakika önce

91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "The Favourite" filmindeki rolüyle Olivia Colman kazandı.

91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde,
91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "The Favourite" filmindeki rolüyle Olivia Colman kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:07 Kaynak: AA

Olivia Colman, Güncel
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