Son Dakika Haberleri: 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Yönetmen" Ödülünü "Roma" Filmiyle Alfanso Cuaron Kazandı.

91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Yönetmen" Ödülünü "Roma" Filmiyle Alfanso Cuaron Kazandı.

39 dakika önce

91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Yönetmen" ödülünü "Roma" filmiyle Alfanso Cuaron kazandı.

91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde,
91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Yönetmen" ödülünü "Roma" filmiyle Alfanso Cuaron kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:17 Kaynak: AA

Yönetmen, Roma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



91'inci Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu PKK'nın Sözde Örgüt Liderleri Sapık Çıktı!

İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu Vali Yerlikaya'nın Tatil Tweetini Gören Öğrenciler, Yorumlarıyla Kırdı Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 07:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Yönetmen" Ödülünü "Roma" Filmiyle Alfanso Cuaron Kazandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]