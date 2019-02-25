91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Yönetmen" Ödülünü "Roma" Filmiyle Alfanso Cuaron Kazandı.
39 dakika önce
91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Yönetmen" ödülünü "Roma" filmiyle Alfanso Cuaron kazandı.
91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Yönetmen
" ödülünü "Roma
" filmiyle Alfanso Cuaron kazandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:17 Kaynak: AA
91'inci Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
PKK'nın Sözde Örgüt Liderleri Sapık Çıktı!
İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu
Vali Yerlikaya'nın Tatil Tweetini Gören Öğrenciler, Yorumlarıyla Kırdı Geçirdi