İzmir Çim Konserleri'nde Bülent Ersoy'u Ağırladı: "İzmir Çok Müstesna Bir Kent" - Son Dakika
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İzmir Çim Konserleri'nde Bülent Ersoy'u Ağırladı: "İzmir Çok Müstesna Bir Kent"

06.09.2022 11:58

91.İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri’nde Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy sahne aldı. Şarkılarını kendisini izlemeye gelen binlerce kişiyle seslendiren Ersoy, performansıyla büyük beğeni kazandı. Ersoy, "İzmir’i pek severim. İzmir çok müstesna bir kent" dedi.

91. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri'nde Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy sahne aldı. Şarkılarını kendisini izlemeye gelen binlerce kişiyle seslendiren Ersoy, performansıyla büyük beğeni kazandı. Ersoy, "İzmir'i pek severim. İzmir çok müstesna bir kent" dedi.

İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. 11 Eylül'e kadar Kültürpark'ta devam edecek fuarda, çim konserleri sahnesinin dördüncü konuğu Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy oldu. "Bir Ben Bir Allah Biliyor" şarkısıyla konserine başlayan Ersoy'a, alanı doludan binlerce müziksever eşlik etti.

İlk şarkısının ardından konseri dinlemeye gelenlere hitap eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Helal mi? Helal. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İzmir'i pek severim. İzmir çok müstesna bir kent. Kimsenin kimseye nedir, ne değildir, nasıl olmalıdır, acaba böyle olmayaydı… duyguları düşünceleri olmayan, hayatı herkesin kendi rahat ettiği doğrultuda yaşadığı ve bu yaşamdan da rahatsız olmayan mantalitede bir şehirdir İzmir. Ne güzeldir ki İzmir'deyiz"

ALKIŞ YAĞMURU

İzmirlileri nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bülent Ersoy büyük beğeni topladı. Dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan müziğin güçlü sesi, performansıyla göz doldurdu. Yoğun ilgi ile karşılaşan sanatçı dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. 2 saate yakın bir süre sahnede kalan Ersoy, İzmirli müzikseverlere ilgileri nedeniyle teşekkür etti.

BU AKŞAMIN KONUĞU TUĞBA YURT

İzmir'de Fuar'ın ve Eylül akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Çim Konserleri kapsamında, bugün Tuğba Yurt, 7 Eylül'de Gökhan Tepe, 8 Eylül'de Derya Uluğ, 9 Eylül'de Çakal&Reckol, 10 Eylül'de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konseri ve 11 Eylül Pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğu, Batı Anadolu, Çimentaş, ESBAŞ, İZKA İnşaat, Jimmy Key, Karluna, Luna, Nemport, Tankar, Uniteks sponsorluğu, Kafa Radyo medya sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 11 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak.

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Kaynak: ANKA

Çocuk İzleme Merkezi, Bülent Ersoy, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Çim Konserleri'nde Bülent Ersoy'u Ağırladı: 'İzmir Çok Müstesna Bir Kent' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Çim Konserleri'nde Bülent Ersoy'u Ağırladı: "İzmir Çok Müstesna Bir Kent" - Son Dakika
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