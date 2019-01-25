Son Dakika Haberleri: 91 Kişi Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı

91 Kişi Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı

3 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

91 Kişi Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen ve örgütün sivil-esnaf yapılanması içinde faaliyet gösteren 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2009'da yapılan Polis Koleji Sınav sorularının FETÖ tarafından çalınarak örgüt üyelerine dağıtıldığının tespiti üzerine 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca yine örgütün 2009'da düzenlenen komiser yardımcılığı sınav sorularını sınavdan önce temin ederek örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi. Sınav sorularını aldığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda Ankara merkezli 21 ilde toplam 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 45 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, Güncel
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