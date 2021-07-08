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91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı - Son Dakika

91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı

08.07.2021 10:41
91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı, System.String[]

İnegöl Belediye Meclisi, Temmuz ayı meclis toplantısında Büyükşehir yasasıyla birlikte 2014 yılında mahalle statüsü kazanan 91 mahallenin 'Kırsal Mahalle' statüsüne geçişiyle ilgili maddeyi görüştü.

İnegöl Belediye Meclisi, Temmuz ayı meclis toplantısında Büyükşehir yasasıyla birlikte 2014 yılında mahalle statüsü kazanan 91 mahallenin 'Kırsal Mahalle' statüsüne geçişiyle ilgili maddeyi görüştü. Beldeden dönüşen 4 mahallenin merkez mahalle statüsüyle devam edeceği, 91 mahallenin de Kırsal Mahalle olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

İnegöl Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında yapılan toplantıda, 1'i takrir olmak üzere 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Alper Taban, gündeme dair mesajlar verdi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe halkının Kurban Bayramını da tebrik eden Taban, "Bayram öncesinde pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafımıza destek olmak amacıyla uyguladığımız kaldırım işgali yasağını esneteceğiz. Bu karar 10 Temmuz'da başlayıp bayramın 1'inci günü sona erecek" dedi.

Gündemde yer alan ilk 6 madde İmar Komisyonuna havale edilirken, 7 ve 8'inci maddeler de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. İmar Komisyonundan gelen maddeler arasında 12'nci maddede kırsal mahalleler konusu masaya yatırıldı. 15 Nisan 2021 tarih ve 31455 sayılı resmi gazetede yayınlanan kırsal mahalle ve yerleşik alan yönetmeliği doğrultusunda İnegöl sınırlarında bulunan kırsal mahallelere yönelik sınır tespit çalışması yapıldığı belirtilen maddede, 2014 yılında Büyükşehir yasasıyla köyden mahalleye dönüşen toplam 91 mahallenin 'Kırsal Mahalle' statüsü kazanması için ilk adım atıldı. İmar, Plan Bütçe ve Tarım Komisyonlarının ortak yürüttüğü çalışmayla alınan karar neticesinde beldeden dönüşen 4 mahallenin merkez mahalle, köyden dönüşen 91 mahallenin de Kırsal Mahalle olması adına komisyonların aldığı karar, meclis üyelerinin de onayı ile kabul edildi. Mecliste alınan bu kararla, mahalleye dönüşen köylere 'kırsal' statüsüne geçme hakkı için ilk adım atılmış oldu. Konunun bu kararla Bursa Büyükşehir Meclisinde gündeme gelerek nihai kararın çıkacağı ifade edildi.

Böylece kırsal statüye geçen 91 mahallede su kullanım bedeli en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçemeyecek. Zirai amaç için kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak. Ticari amaç için kullanılan bina ve araziler için vergi oranı yüzde 50 indirimli uygulanacak. Öte yandan, meclisin 17'nci maddesinde de pandemi dolayısıyla belediyeye ait kira alacaklarının ertelenmesi konusu görüşüldü. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Böylece belediyenin 3,5 milyon TL kira alacağı 3 ay ertelendi. - BURSA

91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı
91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı
91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı
91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı
91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı
91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı

İnegöl Belediyesi, Sani Konukoğlu, İnegöl, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı - Son Dakika


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