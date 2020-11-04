91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden - Son Dakika

91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden

04.11.2020 14:40
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden, System.String[]

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in ardından cansız bedenine ulaşılan annesi Fidan Gezgin (38), gözyaşları arasında toprağa verildi.

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in ardından cansız bedenine ulaşılan annesi Fidan Gezgin (38), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede konuşan eşi Uğur Gezgin, "Eşim ve kızım depremden 20 dakika önce parktalarmış" dedi.

Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi. Depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Yıkılan binanın enkazında arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, 91 saat sonra Ayda Gezgin'i (3) sağ olarak çıkardı. Ancak Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı.

AYDA'NIN ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİFidan Gezgin için Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fidan Gezgin'in eşi Uğur Gezgin ve çok sayıda yakını katıldı. Fidan Gezgin'in kız kardeşi Filiz Amaç ise ablasının tabutuna sarıldığında, sinir krizi geçirdi. Fidan Gezgin'in cenazesi, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.'BETON ELİMİZDE TUTUNCA DAĞILIYOR'Fidan Gezgin'in eşi Uğur Gezgin, "Herkes kendi çıkarı için çalışıyor. Bunun sağı solu partisi yok. El ele vermemiz lazım. Binaları denetlememiz lazım. Denetleme yapılmıyor. Deprem olduktan sonra kıymeti yok, bu can yani sonuçta. Candan ötesi var mı? Devletimizden ricam, denetimlerin yapılması. 3 kuruş fazla olsun sağlam olsun. Bu başımıza gelecek. Kızım hastanede kaç gündür göremiyorum. Uzun yıllar önce bina deprem yönetmeliğine uygun diye rapor verilmişti. Kolonlarına girilip güçlendirme yapıldı. Binada kolon kesme diye bir şey yok. AFAD ekipleri binanın demirinde değil, betonunda sıkıntı olduğunu söyledi. Betonda neredeyse çimento kullanılmamış olduğunu söyledi. Beton elimizde tutunca dağılıyor" dedi.'DEPREMDEN 20 DAKİKA ÖNCE PARKTALARMIŞ'

Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Uğur Gezgin, "Ayda'yı 2 dakika görebildim. Tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu için göstermiyorlar. Yaşamsal fonksiyonlarında herhangi bir sıkıntı yok. Sadece vücudu susuz kalmış. Onunla ilgili takviye yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda Ayda'yı kucağıma alacağım. 1996 yılından beri o evde oturuyorum. 5 yıl ailemle yaşadım. Mahallemden, semtimden her şeyinden mutluyum. Her zaman deprem korkum vardı. Altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de daha lüks yerlerde oturmak isterdim. Ancak maddi imkanım bu kadar. Ayda için dua edin. Depremden 1 dakika önce eşim WhatsApp'a girmiş. Depremden 20 dakika öncesinde de parktalarmış. Telefonla konuşmuştum" dedi.


91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden

kızım dizisi, Seferihisar, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi (2)- Yeniden - Son Dakika
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