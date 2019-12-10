Son Dakika Haberleri: 91 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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91 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

91 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Kın, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

91 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

91 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Kın, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kın'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreninin yapılacağı Karaçay Mahallesindeki Yeşil Camiye getirildi.


Öğle namazı sonrası İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kın'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kın'ın yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Osmaniye, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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