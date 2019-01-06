Son Dakika Haberleri: 91 Yaşındaki Adam Karda Sokakta Kısa Kollu Gömlekle Geziyor

91 Yaşındaki Adam Karda Sokakta Kısa Kollu Gömlekle Geziyor

39 dakika önce

Bursa'da 91 yaşındaki Şerif Mehmet Erdem, 70 yıldır kar kış demeden sokaklarda kısa kollu gömlekle geziyor.

91 Yaşındaki Adam Karda Sokakta Kısa Kollu Gömlekle Geziyor, System.String[]
Bursa'da 91 yaşındaki Şerif Mehmet Erdem, 70 yıldır kar kış demeden sokaklarda kısa kollu gömlekle geziyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Çeribaşı köyünde yaşayan 91 yaşındaki Şerif Mehmet Erdem, bundan 70 yıl önce geçirdiği bir iş kazası sebebiyle kışın bile kısa kollu gömlekle gezmeye başladı. Sıcaktan nefret eden yaşlı adam, hiç kazak ve mont giymiyor. Yağan lapa lapa kara rağmen kısa kollu gömlekle sokaklarda dolaşan Şerif dedeyi gören vatandaşlar, ona yardım için yanına gittiklerinde, "Üşümediğim için böyle geziyorum" cevabını alınca şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sıcaktan nefret eden Şerif Mehmet Erdem, evde sobalı odada oturmuyor ve soğuk suyla banyo yapıyor.

Sıcaktan nefret ettiğini söyleyen Erdem, "Vücudum ateş gibi yanıyor. Uzun kollu bir şey giydiğimde sıcaktan kollarımda kızarıklıklar oluşuyor. Benim soğuk havalarda böyle gezdiğimi görenler elbisem olmadığını düşünüp yardım etmek istiyor. Ben neden böyle gezdiğimi söyleyince büyük şaşkınlık yaşıyorlar. Ben sıcak odada oturmam, sıcak suyla yıkanmam. Yatarken sadece üzerime ince bir örtü örterim. Ben üşümüyor, yanıyorum. Beni görenler çıplak adam geliyor diyor" dedi.

Oğlu Mehmet Erdem ise, "Ben 64 yaşındayım. Kendimi bildim bileli böyle geziyor. Hep kısa kolluyla geziyor. Hiç üzerine hırka, palto giymez" şeklinde konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Büyükorhan, Bursa, Güncel
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