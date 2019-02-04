Son Dakika Haberleri: 91 Yaşındaki Adam Yolun Karşısına Geçerken Canından Oldu, O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı

91 Yaşındaki Adam Yolun Karşısına Geçerken Canından Oldu, O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı

1 saat önce

91 yaşındaki adam yolun karşısına geçerken canından oldu, o anlar kameraya böyle yansıdıMUĞLA - Bodrum'da yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım, bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

91 yaşındaki adam yolun karşısına geçerken canından oldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

MUĞLA - Bodrum'da yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım, bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza dün akşam saatlerinde Ortakent-Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım, Ortakent Mezarlığı önünden karşıdan karşıya geçtiği sırada cadde üzerinde seyreden E.Y. yönetimindeki 48 TJ 630 plakalı kamyonetin yandan çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıvılcım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ömer Kıvılcım'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortakent'te toprağa verildi.
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ömer Kıvılcım, karşıdan karşıya geçerken yolda seyreden bir otomobil duruyor. Otomobilin arkasından gelen kamyoneti geç fark eden yaşlı adam, karşıya geçebilmek için hızla koşuyor fakat kamyonet yandan çarpıyor. Kıvılcım, çarpmanın ardından yere yığılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:25 Kaynak: İHA

Muğla, Ortakent, Bodrum, 3. Sayfa
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