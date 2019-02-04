Son Dakika Haberleri: 91 Yaşındaki Adamın Öldüğü Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

91 Yaşındaki Adamın Öldüğü Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

26 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

91 Yaşındaki Adamın Öldüğü Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kıvılcım'a kamyonetin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, dün saat 15.50 sıralarında Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 48 TJ 630 plakalı kamyonet,  Ortakent Mezarlığı önünden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ömer Kıvılcım'a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Kıvılcım,  Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıvılcım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıvılcım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsisi tamamlanan Ömer Kıvılcım, bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ömer Kıvılcım'ın öldüğü kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Kıvılcım, karşıdan karşıya geçerken yolda seyreden otomobil duruyor. Otomobilin arkasından gelen kamyoneti geç fark eden Kıvılcım, karşıya geçebilmek için hızla koşuyor fakat kamyonet yandan çarpıyor. Kıvılcım, çarpmanın ardından yere yığılıyor.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:03 Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu

Ünlü Model Kiracısı Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 21:29:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 91 Yaşındaki Adamın Öldüğü Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]