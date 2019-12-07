Son Dakika Haberleri: 91 yaşındaki kadın kızının çıkardığı yangında öldü, 10 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika Güncel 91 yaşındaki kadın kızının çıkardığı yangında öldü, 10 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

91 yaşındaki kadın kızının çıkardığı yangında öldü, 10 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

91 yaşındaki kadın kızının çıkardığı yangında öldü, 10 kişi dumandan etkilendiFatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Özlem Koçer'in (36) evinde çıkardığı yangında annesi Hava Koçer (91) hayatını kaybetti, aynı binada oturan 1'i bebek 10 kişi...

91 yaşındaki kadın kızının çıkardığı yangında öldü, 10 kişi dumandan etkilendi

Fatih POYRAZ/ ANKARA,(DHA) - ANKARA'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Özlem Koçer'in (36) evinde çıkardığı yangında annesi Hava Koçer (91) hayatını kaybetti, aynı binada oturan 1'i bebek 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sırasında binada mahsur kalan kişiler merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişiler, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

91 yaşındaki kadın kızının çıkardığı yangında öldü, 10 kişi dumandan etkilendi

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:31 Kaynak: DHA
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