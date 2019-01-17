91 Yaşındaki Kadın, Yanan Evin Enkazında Aranıyor
47 dakika önce
KASTAMONU'nun Abana ilçesinde ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
KASTAMONU'nun Abana
ilçesinde ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe
Çölmek (91) için, enkazda arama başlatıldı.
Abana ilçesine bağlı Denizbükü köyünde yaşayan Ayişe Çölmek'in tek başına yaşadığı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye ve Jandarma
Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe Çölmek'e ulaşabilmek için enkazda arama başlattı.
- Kastamonu
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:25 Kaynak: DHA
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