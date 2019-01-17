Son Dakika Haberleri: 91 Yaşındaki Kadın, Yanan Evin Enkazında Aranıyor

91 Yaşındaki Kadın, Yanan Evin Enkazında Aranıyor

47 dakika önce

KASTAMONU'nun Abana ilçesinde ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

91 Yaşındaki Kadın, Yanan Evin Enkazında Aranıyor, System.String[]
KASTAMONU'nun Abana ilçesinde ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen  Ayişe Çölmek (91) için, enkazda arama başlatıldı.

Abana ilçesine bağlı Denizbükü köyünde yaşayan Ayişe Çölmek'in tek başına yaşadığı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi. 

İtfaiye ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe Çölmek'e ulaşabilmek için enkazda arama başlattı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:25 Kaynak: DHA

Ayişe, Abana, Kastamonu, Güncel
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