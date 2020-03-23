91 yaşındaki Kore Gazisi'ne, sağlıkçılardan evinde ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel 91 yaşındaki Kore Gazisi'ne, sağlıkçılardan evinde ziyaret - Son Dakika

91 yaşındaki Kore Gazisi'ne, sağlıkçılardan evinde ziyaret

6 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Kore Gazisi Osman Çelik (91), ilçe sağlık personelince evinde muayene edildi.

91 yaşındaki Kore Gazisi'ne, sağlıkçılardan evinde ziyaret, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Kore Gazisi Osman Çelik (91), ilçe sağlık personelince evinde muayene edildi. Çelik'e ayrıca gıda kolisi de bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine Erciş'te zabıta ekipleri, Kore Gazisi Osman Çelik'i evinde ziyaret etti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla 'Sosyal Vefa Projesi' kapsamında ziyaret edilen, 11 çocuk ve 80 torun sahibi Çevik, sağlık personeli tarafından muayene edildi. Osman Çevik'in evine de içinde yiyecek malzemelerinin bulunduğu Kızılay'ın gıda kolisi bırakıldı.


Osman Çelik, Erciş, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:56 Kaynak: DHA

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