Son Dakika Haberleri: 91 Yıllık Okulda Çıkan Yangınla İlgili 2 Kişi Gözaltına Alındı

91 Yıllık Okulda Çıkan Yangınla İlgili 2 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı 1924'te yapılan tarihi Gazi İlk Mektebini yaktığı iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındıDENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangının kundaklama sonrası çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili 2...

91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
1924'te yapılan tarihi Gazi İlk Mektebini yaktığı iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangının kundaklama sonrası çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Çal ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü tarihi Gazi İlk Mektebi yandı. Sıkı bir çalışma yapan Çal polisi, tarihi eser niteliğindeki okulu iki kişinin yaktığını belirledi. Sabotaj üzerine yoğunlaşan Çal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.P. ve A.T. isimli iki şahsı gözaltına aldı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahısların uyuşturucu madde kullanmak için okulun kapısını kırarak içeri girdikleri iddia edildi.
Yanan okulu ziyaret eden AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, yanan okulda incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, "Kundakçıların, rantçıların ekmeğine yağ sürülmeyecek, onlara cesaret verilmeyecek. Okul, aslına uygun şekilde yeniden yapılacak. Bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Zaten, yanan tarihi eserlerin hepsinin de aslına uygun halde yeniden yapılması gerekiyor. Devletimizin, bunları yapacak gücü var" dedi.
Başkan Akcan ise kundakçıları yakalayan polisi kutlayarak, "Tarihimizi, ciğerlerimizi yakanlar cezasız kalmayacak. Polisimizi kutluyorum. Biz de okulun aslına uygun şekilde yapılmasını istiyorduk" diye konuştu.
Öte yandan, şahısların adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:30 Kaynak: İHA

Denizli, Çal, 3. Sayfa
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