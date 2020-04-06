912 nüfuslu köyde hayat durdu - Son Dakika

912 nüfuslu köyde hayat durdu

2 kişide korona virüsü çıkan köyün tüm giriş çıkışları kapatıldı

Yasaktan haberi olmayanlar güvenlik noktasından geri gönderildi

BİLECİK - Bilecik'te dün bir ailede korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından aileyle teması saplanan 15 kişi ev karantinasına alınsanını ardından gece İl Hıfzıssıhha Kurulunca köyün giriş çıkışları demir barikatlarla kapatılarak polis kontrol altına aldı.

Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de 4 kişilik aileden anne M.C. ile baba İ.C.'nin korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından çocukları O.C. ve C.C. Bilecik Devlet Hastanesinde karantina altına alındı. Dün Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından köyde aileyle teması olduğunu tespit ettikleri 15 kişiye imza karşılığında evden çıkmama kararını tebliğ edilerek, vatandaşların evde 14 günlük karantinada kalacağı öğrenilmişti.

"14 gün köye giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alındı"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Aşağıköy Köyünde Korona virüs Covid-19 ortaya çıkması ve Korona virüs Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 5 Nisan 2020 tarihi saat 24: 00'den itibaren 19 Nisan 2020 tarihi dahil saat 24: 00'a kadar giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23 ve 26'ncı maddeleri gereği karar alınmıştır" denildi.

Bugün ise, köye ekmek ve zorunlu ihtiyaçların dışında giriş çıkışlara izin verilmezken, bu yasağı bilmeyerek köye gelenler ise güvenlik noktasından geri gönderildi.