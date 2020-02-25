92 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 92 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi - Son Dakika

92 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi

6 saat önce

Megakentte zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

92 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, System.String[]

Megakentte zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk saatleriyle birlikte Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen 92 adrese eş zamanlı baskın yaptı.


Şafak operasyonu gerçekleştirildi


Sabahın erken saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Özel Harekat Polislerinin desteğiyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Pendik, Tuzla, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da gerçekleştirilen baskında açılmayan kapılar kırıldı. 92 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştiren 300'ün üzerinde polis, çok sayıda gözaltı yaptı. Operasyon devam ediyor. - İSTANBUL

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:56 Kaynak: İHA
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