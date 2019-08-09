Son Dakika Haberleri: 92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı
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92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı

11 dakika önce

92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenecek 92. İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler
ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenecek 92. İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
Jülide Sarıeroğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:31 Kaynak: AA
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