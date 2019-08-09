92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı
11 dakika önce
92. AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenecek 92. İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:31 Kaynak: AA
92. AK Parti Adana
İl Danışma Meclisi Toplantısı
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler
ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
, Adana'da Yüreğir
Kültür Merkezinde düzenlenecek 92. İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.
Ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan cevap: Yeter lo HDP, dört partinin ABD'ye yaptığı "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı