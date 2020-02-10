92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu! - Son Dakika
Son Dakika Magazin 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu! - Son Dakika Magazin

92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

15 dakika önce

92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar'ı kazananlar açıklandı. İşte kazananlar...

92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!, System.String[]

6 dalda adaylığı bulunan Güney Kore yapımı Parazit filmi Oscar ödül gecesinin en dikkat çeken filmi oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin aldı.& ; Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. İşte diğer kazananlar...

Güney Kore, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:41 
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