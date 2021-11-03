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92 yaşında koronayı yendi ama vücudunun şimdiki hali ailesini korkutuyor - Son Dakika

92 yaşında koronayı yendi ama vücudunun şimdiki hali ailesini korkutuyor

03.11.2021 00:06

Sivas'ta koronavirüse yakalanan ve Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde gördüğü tedaviden sonra taburcu olan 92 yaşındaki Suphiye Oğuz'un vücudundaki morluklar ve açık yaralar ailesini korkutuyor.

Sivas'ta yaşayan 92 yaşındaki Suphiye Oğuz, yaklaşık 20 gün önce Covid-19 virüsüne yakalandı. Yaşlı kadın durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde(ÇAGEM) tedavi altına alındı. 20 gün hastanede tedavi gören Oğuz, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Evine dönen yaşlı kadını gören yakınları gözlerine inanamadı. Yaşlı kadının vücudunda morluklar ve açık yara oluşmuştu. Yaşlı kadının oğlu annesinin vücudunda oluşan morluk ve yaranın nasıl meydana geldiğini öğrenmek istiyor.

"HER TARAFI YARA, BU NASIL OLDU?"

Suphiye Oğuz'un oğlu Ahmet Toyran yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 gün önce testi pozitif çıkmıştı. Daha sonra yoğun bakıma alınacağını söylediler. Dâhili yoğun bakımda testi negatife döndükten sonra korona hastanesine gönderdiler ve hastam gördüğünüz gibi bu halde çıktı. Her tarafı yara ve tahminimce kırıkları var. Bunun nasıl olduğunu sordum hiç kimse bilgi vermedi. Yaklaşık 1 hafta kadar yanına girmemize izin vermediler, annemizi görüştürmediler yoğun bakımda olduğu için ama çıktığında bu vaziyette gördük. Bundan 15 gün önce normal yürüyebiliyordu, lavabo ihtiyaçlarını kendisi giderebiliyordu ama şu anki hali bu" dedi.

YARALAR VE MORLUKLAR İLERLEYEN YAŞINA BAĞLANDI

Öte yandan resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre yaşlı kadına 11 Ekim tarihinde Covid-19 tanısı konuldu. Nefes darlığı baş gösteren Oğuz, 12 Ekim tarihinde hastaneye yatırıldı. Durumu ağırlaşınca 17 Ekim'de yoğun bakıma alındı. 28 Ekim'de normale dönen hasta 31 Ekim tarihide taburcu edildi. Yoğun bakım sürecinde damar yolu tedavisi nedeniyle hastanın kolunca yara oluşumu tespit edilerek gerekli tedavi uygulandı. Yaranın ve morlukların oluşumunda hastanın ilerleyen yaşının etkili olduğu ifade edildi.

92 yaşında koronayı yendi ama vücudunun şimdiki hali ailesini korkutuyor

Numune Hastanesi, Koronavirüs, Sivas, Ekim, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 92 yaşında koronayı yendi ama vücudunun şimdiki hali ailesini korkutuyor - Son Dakika


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